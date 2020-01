Emilia Romagna, il reportage – Da Mirandola a Luzzara fino a Castelnovo Monti: l’avanzata leghista e la resistenza della sinistra (Di sabato 18 gennaio 2020) Il signor Bruno prende la moglie per mano e supera le transenne della polizia. Il cartello dice: “Attenzione piena del Po in corso”. Lui si avvicina al fiume e cerca con gli occhi il limite che si era fissato nella mente: «Ho una brutta notizia, l’acqua è salita». Fa un sospiro. «Ne ha di santi in paradiso Matteo Salvini». La moglie lo tira indietro per la giacca: «Ma che dici. Mica ci si arrabbia solo per questo». Boretto, lido del fiume Po: mancano 24 ore al passaggio della piena di novembre, due mesi esatti alle elezioni Regionali. Per la prima volta la destra guidata dalla Lega può prendere l’Emilia-Romagna e anche un’inondazione farà la differenza. L’impresa è storica: conquistare le terre rosse per arrivare al governo del Paese. Per capire come “il gioiello della sinistra” sia diventato contendibile dai “barbari” e come gli elettori siano pronti a seguirli, Fq Millennium è andato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

