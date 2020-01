EMDR, che cos'è e come funziona/ La psicoterapia che ha "salvato" Michele Bravi (Di sabato 18 gennaio 2020) EMDR, che cos'è e come funziona psicoterapia che ha "salvato" Michele Bravi. Riconosciuta dall'Oms, è approvata anche dal nostro ministero della Salute. Leggi la notizia su ilsussidiario

GioviMontagna : - AnnibaleBertola : Sa che si era parlato di elettrochoc? Lo ha mai visto are? Ha mai visto da Mentana le macchinette che avrebbero dov… - AnnibaleBertola : Per esempio: perché avete parlato di elettrochoc mostrando una macchinetta per la TENS, quella che si usa per l'EMD… -