Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma si sono picchiate in pubblico (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Qualche giorno fa Eliana Michelazzo ha pesantemente offeso Selvaggia Roma, accusandola di averle rubato le mutande e il fidanzato. Dalle catfight sui social le due sono passate ai fatti. L’artista futurista micetta infatti ha detto di essere stata picchiata in discoteca, secondo lei sarebbero volati calci e pugni. “Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò.… Calci e pugni contro di me”. Oggi però è arrivata la versione di Eliana Michelazzo ed ha accusato l’ex amica di aver alzato le mani per prima e di aver usato un termine omofobo. “Quella persona che si chiama Sabrina e poi Selvaggia. Lei mi ha chiamato tr**a, è salita nel mio privè, mi ha istigato. Però è stata lei a tirarmi il primo calcio e il secondo calcio l’ho tirato io. Invece ... Leggi la notizia su bitchyf

sehun_xx444 : come eliana michelazzo once said : “mi sono sentito sposato” - KontroKulturaa : Rissa tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: 'Mi ha messo le mani addosso' (FOTO) - - MatteoMichilli : Aristide 4 anni di storia immaginaria? ma che è storia tipo Eliana Michelazzo e Pamela Prati #gfvip -