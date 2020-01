È Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6 in uscita a febbraio? (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo i primi rumors sull'uscita di un brano prevista per febbraio, sembra confermata l'ipotesi che sia Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6, il suo sesto album in studio ancora senza un titolo. A parlare per primo di un inedito in arrivo a febbraio è stato il quotidiano inglese The Sun, ma a corroborare la tesi che Gaga stia per aprire la sua era discografica pubblicando il primo singolo è lo spoiler che arriva dal programma di una stazione radiofonica greca, che ha anche svelato il titolo del brano in arrivo in rotazione radiofonica tra qualche settimana. Si tratterebbe proprio di Stupid Love, già adocchiato dal pubblico della popstar qualche mese fa, quando durante i preparativi per la festa di Halloween, Gaga era apparsa sui social intenta ad intagliare delle zucche. A catturare l'attenzione dei più perspicaci, in quell'occasione, era stato un iPod presente nelle ... Leggi la notizia su optimaitalia

