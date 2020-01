E' scomparso Andrea Amato: il paese si mobilita, ricerche anche con i droni (Di sabato 18 gennaio 2020) Andrea Amato, pensionato di 81 anni, è scomparso da Carini in provincia di Palermo. Forze dell'ordine, Protezione civile e... Leggi la notizia su today

TgrRai : RT @TgrVeneto: Il mistero della scomparsa del 38enne: quella sera non è andato a Faé, come aveva detto ai genitori, ma si è recato in piazz… - TgrVeneto : Il mistero della scomparsa del 38enne: quella sera non è andato a Faé, come aveva detto ai genitori, ma si è recato… - lookandlove : @giuggiolajiji91 Ivan gli ha detto di no, invece Andrea aveva altro a cui pensare dato che è scomparso tutta la ser… -