E. Romagna: Salvini, 'vedendo Pd Berlinguer e Peppone cambierebbero marciapiede' (Di sabato 18 gennaio 2020) Maranello (Mo), 18 gen. (Adnkronos) - "Se ci fossero Berlinguer e Peppone e vedessero Zingaretti, Renzi e Bonaccini cambierebbero marciapiede, Peppone e don Camillo voterebbero Lega". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Maranello. Leggi la notizia su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' - AnnaAscani : La gente va a votare e il giorno dopo non c’è Salvini: c’è la Borgonzoni, che non sa che le sue proposte sono già r… - matteosalvinimi : #Salvini: Voglio un'Emilia-Romagna amica delle imprese. Voglio vedere i cantieri aperti, non i negozi chiusi. Vogli… -