È morto Pietro Anastasi, l’attaccante che fece grande la Juventus. Aveva 71 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) «Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni». La società bianconera, con un post pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la scomparsa dell’attaccante nato a Catania, in Sicilia, lo scorso 7 aprile 1948. LEGGI ANCHE –> La storia della Juventus che avrebbe sforato dell’1% uno dei parametri del Fair Play finanziario La carriera di Pietro Anastasi Nonostante i suoi 172 centimetri non lo rendessero un gigante, tra le qualità che hanno caratterizzato la carriera calcistica di Pietro Anastasi ci sono la velocità e l’acrobaticità. Iniziò a giocare a pallone a livelli professionali all’oratorio San Filippo Neri di Catania (dove «per tutti ero Pietro ‘u turcu perché d’estate diventavo nero come la pece», ha detto ... Leggi la notizia su giornalettismo

