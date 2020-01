È morto Mario Bergamaschi, Milan col lutto al braccio contro l’Udinese (Di sabato 18 gennaio 2020) A poche ore dalla morte di Pietro Anastasi, altro lutto per il calcio italiano. Si è spento a Crema all'età di 91 anni, Mario Bergamaschi ex colonna del Milan dal 1953 al 1958 e della Sampdoria. L'ex centrocampista e difensore nella sua lunga carriera ha vestito anche la casacca della Nazionale. La formazione rossonera in occasione del match contro l'Udinese scenderà in campo con il lutto al braccio. Leggi la notizia su fanpage

