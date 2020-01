È morto Francesco Saponara, benzinaio accoltellato da uno psicopatico (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesco Saponara è morto: il 60enne era stato trovato in una pozza di sangue nel gabbiotto del suo distributore. Ad accoltellarlo alla nuca e al collo era stato uno psicopatico, Davide Frigatti (allora 34enne). L’aggressione era avvenuta il 17 giugno 2014 nel distributore di benzina dove Francesco lavorava, in viale Gramsci a Sesto San Giovanni, Milano. I medici e le ambulanze lo avevano trasferito in condizioni gravissime presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A distanza di 5 anni dall’accaduto, però, Saponara è deceduto. Milano, è morto Francesco Saponara Il 17 giugno 2014 Davide Frigatti uccise il titolare di un autolavaggio, Franco Mercadante, e ferì gravemente un pensionato che passeggiava vicino al Parco Nord. Poi, in preda a un delirio psicotico mistico-religioso, aggredì anche il benzinaio ... Leggi la notizia su notizie

