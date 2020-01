Duro colpo: Haftar chiude il rubinetto del petrolio alla vigilia della conferenza di Berlino (Di sabato 18 gennaio 2020) La Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc) ha dichiarato lo stato di «forza maggiore», e quindi la loro chiusura, nei terminal petroliferi del golfo della Sirte. Lo riporta un post sulla pagina Facebook della Noc precisando che il Comando generale di Khalifa Haftar e le Guardie degli impianti petroliferi hanno dato istruzioni per «fermare le esportazioni di petrolio» da cinque porti tra cui Sidra e Ras Lanuf. Noc dichiara «la forza maggiore dopo i blocchi Lna», il sedicente Esercito nazionale libico di cui Khalifa Haftar è comandante generale, «delle esportazioni di petrolio dai porti di Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra», sottolinea il post riferendosi fra l’altro, nel caso di Sidra e Raf Lanuf, ai due maggiori terminal petroliferi libici. NOC declares force majeure after LNA blockades oil exports from Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina and Sidra ports ... Leggi la notizia su open.online

