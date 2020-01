"Dovremo aspettare ci sparino in testa". I dubbi dei poliziotti sul taser (Di sabato 18 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Il Cdm ha dato il via libera all'uso del taser per la polizia. Sindacati soddisfatti, ma preoccupati per le linee guida: "Rischia di essere una trappola" Il Consiglio dei ministri ha appena dato il via libera definitivo all’introduzione del taser, che già qualcuno storce il naso. E non tanto per la decisione, apprezzata da quasi tutti, di permettere ai poliziotti di usare la pistola elettrica. Quanto per l'incognita sul "come" il potrà essere utilizzata dai tutori dell’ordine. Quello che preoccupa gli operatori è il "regolamento" che determinerà l'ambito di applicazione della nuova arma. Per Valter Mazzetti, segretario dell'Fsp Polizia, su questo fronte "possiamo solo esprimere forti critiche" perché "per come lo conosciamo" oggi "rischia di tradursi nell'ennesima trappola" per i poliziotti. Domenico Pianese, segretario del Coisp, esprime invece "molte ... Leggi la notizia su ilgiornale

FMorriMorri : @MediasetTgcom24 Se te le cerchi, prima o poi le trovi! Mi chiedo quanto dovremo aspettare per vedere la stessa cos… - Coralyn_cor : Dovremo aspettare un pò per rivedere questi gesti. ?? #canyaman1989 #CanYaman #canyaman #CePostaPerTe - OpheliaNym : @tordi_luciano Caspita! E funziona solo per i leghisti? Quindi per i grillini non c'è proprio speranza neanche con… -