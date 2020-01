“Donne in politica? Fate le domestiche”, il commento social che fa infuriare la De Girolamo (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un commento di cattivo gusto, sessista e violento per certi versi. Il mondo dei social ha il suo pregio, se usato come si conviene e, purtroppo, i suoi difetti, specie quando finisce tra le mani delle persone sbagliate. Quelle persone che usano la propria pagina come un diario personale, quello nel quale mettere pensieri, idee e convinzioni, dimenticando che la platea è ben più vasta e variegata. Un mondo che non per forza deve condividere le idee e i pensieri del singolo. Il commento parla delle donne in politica, della loro incapacità o del modo ambiguo col quale raggiungerebbero determinati obiettivi: insomma un modo abbastanza facile e stereotipato di vedere il sesso femminile al potere. E il commento non è passato inosservato, sia al popoloso mondo del web, che, soprattutto, a una donna che in politica ha combattuto, sgomitato e ... Leggi la notizia su anteprima24

