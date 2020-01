Diretta/ Virtus Bologna Pistoia, 62-48, video streaming tv: gli ospiti non mollano (Di sabato 18 gennaio 2020) Diretta Virtus Bologna Pistoia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 19giornata del campionato di Serie A. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Pistoia 39-16 Serie A basket 2020 in DIRETTA: gli emiliani allungano a metà secondo quarto -… - zazoomblog : DIRETTA- Virtus Bologna Pistoia 46-28 streaming video tv: non cè gara al PalaDozza - #DIRETTA- #Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Pistoia 46-28 Serie A basket 2020 in DIRETTA: finisce il primo tempo del PalaDozza partita in m… -