Dipartimento Usa; americani attenti, Italia a rischio terrorismo (Di sabato 18 gennaio 2020) L'Italia si pone al livello 2: e viene indicaato, non si sa bene in base a quali fonti, che i gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia. Leggi la notizia su firenzepost

Adnkronos : #Terrorismo, Dipartimento Stato Usa: 'Possibili attacchi in #Italia' - HuffPostItalia : Il dipartimento di Stato Usa conferma il 'livello 2' per il rischio terrorismo in Italia - Leonardo_IT : ??#ComunicatoStampa Contratto per 32 elicotteri TH-73A dal Dipartimento della Difesa USA -