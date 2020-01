Dentisti, più facile e veloce aprire nuovi studi (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Da oggi sarà più semplice e più facile aprire uno studio Dentistico. I requisiti restano immutati, come le garanzie per i pazienti, ma i tempi passano da svariati anni a massimo tre mesi. Le novità sono state illustrate questa mattina nell’ambito del convegno sulle nuove disposizioni attuate dalla regione Campania ed attive dal dicembre 2019. A presentarle il presidente della commissione dell’albo degli odontoiatri in provincia di Salerno Gaetano Ciancio. L'articolo Dentisti, più facile e veloce aprire nuovi studi (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

