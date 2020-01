Delia, la barista di Ventimiglia che apre il suo locale ai migranti: “Voglio che qui si sentano a casa” (Di sabato 18 gennaio 2020) Delia, la barista di Ventimiglia che apre il suo locale ai migranti: “Voglio che qui si sentano a casa” A Ventimiglia c’è un bar che sembra essere stato partorito dalla mente di un autore fantasy. Sarà per quel nome spudoratamente tolkeniano, “Hobbit”. Sarà perché ormai non siamo più abituati a storie come quella di Delia Buonomo, la sua proprietaria, in bilico perenne tra fiaba e realtà. Tutto è cominciato quattro anni fa, nell’estate torrida del 2016, quando Delia vede seduti sul marciapiede fuori dal suo bar alcune mamme migranti insieme ai propri bimbi in lacrime. “Piangevano per la stanchezza e perché chissà da quanto tempo non cambiavano il pannolino, ma nessuna delle donne osava entrare dentro, non potendo consumare. Così sono io andata da loro e gli ho detto che potevano usufruire dei bagni, sedersi all’ombra e riposare. Ricordo ... Leggi la notizia su tpi

Delia barista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Delia barista