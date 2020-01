Debutta Cine 34 | tutte le informazioni sul nuovo canale Mediaset (Di sabato 18 gennaio 2020) Lunedì 20 gennaio 2020 debutterà Cine 34, nuovo canale tematico Mediaset dedicato al Cinema italiano. Come il nome dello stesso canale suggerisce, il numero da tenere in mente è il 34, come la posizione da ricordare sul telecomando. La nuova rete Mediaset rappresenterà la produzione italiana nella sua interezza, spaziando dai film d’autore a quelli … L'articolo Debutta Cine 34 tutte le informazioni sul nuovo canale Mediaset proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

