Dantedì, il governo istituisce il 25 marzo giornata dedicata a Dante Alighieri (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento col quale fissa al 25 marzo il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L’iniziativa in vista del 2021, quando saranno 700 anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia. Per Dario Franceschini, titolare al MiBact, Dante “rappresenta l’unità italiana”. Dopo mesi di discussione e proposte, finalmente il Consiglio dei Ministri, ha fissato per il 25 marzo la giornata dedicata a Dante Alighieri. Pochi giorni dopo l’arrivo della primavera sarà, dunque, il Dantedì. Oggi il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia ... limemagazine.eu

