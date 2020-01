Dani Olmo al Milan | le commissioni all’agente frenano la trattativa

Milan - si avvicina Dani Olmo per gennaio : non convocato dalla Dimano Zagabria : Lo spagnolo Dani Olmo è ritornato prepotentemente nel calciomercato di gennaio del Milan nel momento in cui il tecnico dell Dinamo Zagabria ha dichiarato di non convocarlo: "E' distratto, tra trattando il suo futuro". Il Milan ha offerto 25 milioni più un quinquennale da 2.5 milioni ma il problema sono le alte commissioni dell'agente.Continua a leggere

Milan - arriva l’assist di Bjelica : «Dani Olmo out - stiamo trattando la sua cessione» : L’allenatore della Dinamo Zagabria, Bjelica, ha parlato al sito 24sata.hr della cessione di Dani Olmo, obiettivo di mercato del Milan Dani Olmo è uno degli obiettivi più caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri vorrebbero portare lo spagnolo a Milano già nel mese del gennaio, provando a sbaragliare la folta concorrenza. Un assist importante per la cessione di Olmo arriva direttamente dall’allenatore della Dinamo Zagabria, ...

Mercato Milan ultimissime notizie - acquisti e trattative : Dani Olmo - e lo scambio Suso-Under : CalcioMercato Milan, le ultime notizie di Mercato di oggi venerdì 17 gennaio. Tutti gli aggiornamenti sui possibili acquisti dei rossoneri: Dani Olmo piace moltissimo alla dirigenza del club lombardo, che punta a strapparlo poi a giugno alla Dinamo Zagabria. Si lavora anche con la Roma per un possibile scambio Suso-Under, con il Milan che ha ricevuto anche un'offerta per Kessié dall'Arsenal. Restano nella lista dei partenti anche Piatek e ...

Mercato Milan - contatti per Dani Olmo. È un obiettivo per l’estate : Mercato Milan, contatti con l’entourage di Dani Olmo. La Dinamo Zagabria chiede 30 milioni. Il croato un obiettivo per l’estate Il Milan si muove sul Mercato, dopo l’entrata di Zlatan Ibrahimovic. Gianluca Di Marzio sottolinea che ci sono stati dei contatti per Dani Olmo, che è diventato a tutti gli effetti un obiettivo per l’estate. L’idea della dirigenza rossonera è di trovare l’accordo col giocatore per ...

Bomba di mercato dalla Croazia : il Milan è un passo da Dani Olmo : Il talento spagnolo sarebbe in procinto di lasciare Zagabria e i rossoneri vogliono strapparlo alla concorrenza: pronta un'offerta da 30 milioni per convincere la Dinamo.

Calciomercato - clamoroso dalla Croazia : il Milan ha in mano Dani Olmo : Secondo il quotidiano Sportske Novosti, il club rossonero sarebbe ad un passo dal capitano della nazionale Under 21 spagnola. Come riferito dal media croato, Boban avrebbe offerto 30 milioni di euro alla Dinamo Zagabria e avrebbe già in mano anche l'intesa con il giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore.Continua a leggere

Dani Olmo conferma : «Il Barcellona mi vuole e io voglio andarci!» : Dani Olmo ha parlato a L’Esportiu del proprio futuro, che con ogni probabilità sarà con la maglia del Barcellona Dani Olmo è un obiettivo di mercato del Barcellona (che pensa di sostituire con lo spagnolo il partente Vidal) e lo stesso giocatore della Dinamo Zagabria non vede l’ora di tornare tra i blaugrana. Queste le parole di Olmo a L’Esportiu. «Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della ...

Dani Olmo alla Roma?/ Calciomercato news : sfuma l'ipotesi - Barcellona vicinissimo : Dani Olmo alla Roma? Calciomercato news, le ultime notizie sulle trattative della Lupe. sfuma l'ipotesi dello spagnolo, indirizzato verso il Barcellona.

Dani Olmo – Si inserisce prepotente il Barcellona : Il Barcellona si pente di non aver trattenuto il gioiello Dani Olmo ed ora lo rivuole in Spagna. Sul talento c’è anche in Napoli. Dani Olmo, dopo essere stato ceduto a titolo gratuito alla Dinamo di Zagabria dal Barcellona, ha messo in mostra il suo talento. Il valore del suo cartellino è salito fino a 35 milioni di euro. Il Napoli l’ha inserito nella sua lista ma, così come riportato da “Marca”, il prepotente ...

Dani Olmo - il Barcellona si fa avanti : presentata un’offerta : Dani Olmo, il Barcellona vuole riportare il giocatore in Spagna. presentata una prima offerta formale alla Dinamo Zagabria Dani Olmo è uno dei profili giovani in giro per l’Europa più appetibili per i grandi club, tra cui quelli di Serie A che hanno mostrato interesse. Sul calciatore della Dinamo Zagabria, tuttavia, è piombato il Barcellona. Marca fa sapere come i blaugrana abbiano presentato al club croato una prima offerta formale. Per ...

Dani Olmo - corsa a due tra Milan e Napoli per lo spagnolo : Napoli e Milan si sfidano sul mercato per il gioiellino della Dinamo Zagabria Dani Olmo: gli azzurri cercano il sorpasso Sarà sicuramente uno dei giocatori più ambiti del prossimo calciomercato e anche in Italia non mancano le pretendenti. Dani Olmo è pronto ad infiammare il mercato e Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi per il gioiellino spagnolo. Il Mattino riporta come il club azzurro sia in pressing su Dani Olmo e sta cercando di superare ...

Il Mattino : il Napoli su Dani Olmo della Dinamo Zagabria : Tra i vari nomi fatti sul mercato per il ruolo da centrocampista nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso ne spunta uno nuovo. A scriverlo è il Mattino. Si tratterebbe di Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria. Sarebbe una delle alternative a Lobotka, qualora l’affare con il Celta Vigo non andasse in porto. Il Mattino scrive: “Ma attenzione al colpo ad effetto: perché c’è anche il Napoli su Dani Olmo, il gioiellino spagnolo 21enne che ...

Dani Olmo : «Il mio ciclo alla Dinamo Zagabria è finito» : Dani Olmo, centrocampista spagnolo accostato a Milan e Juve, annuncia di ritener chiuso il suo ciclo alla Dinamo Zagabria Dani Olmo, centrocampista accostato a Juve e Milan, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Jugones. «L’estate scorsa era il momento giusto per farlo, alla fine però la cosa non si è concretizzata ed io comunque ero contento perché volevo giocare la Champions League. Adesso però penso che il mio ciclo alla Dinamo si ...

Mercato Juventus - Paratici piomba su Dani Olmo : occhio a Inter e Napoli : Mercato Juventus – Novità importanti in chiave Mercato. Come riportato da Juventus News 24 qualche giorno fa, Olmo è nel mirino della Juventus . Dani Olmo è uno dei nomi che potrebbe attirare molte attenzioni nelle prossimi sessioni di calcioMercato. L’attaccante spagnolo Interessa molti club di Serie A. Tra questi c’è anche la Juventus, che starebbe monitorando e seguendo da tempo il giocatore della Dinamo Zagabria. Mercato Juventus, Dani ...