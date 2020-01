Dalla nave Gregoretti alla riduzione delle tasse sul lavoro, le aperture dei giornali (Di sabato 18 gennaio 2020) È scontro aperto sul voto per il caso della nave Gregoretti. La Giunta per le immunità del Senato voterà lunedì 20 sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato Dalla Procura di Agrigento di sequestro di persona per aver impedito, per tre giorni, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 131 migranti tratti in salvo Dalla nave della Marina Militare. Aspre le critiche di Pd e M5S alla presidente del Senato Casellati, il cui voto è stato decisivo per evitare il rinvio dell'esame delle accuse a Salvini, come richiesto Dalla maggioranza, a dopo le elezioni regionali in Emila-Romagna e Calabria del 26 gennaio, con lo scopo di evitare a Salvini di giocarsi la carta mediatica dell'«agnello sacrificale» in campagna elettorale. CORRIERE DELLA SERA Voto su Salvini, ira Pd-M5S Accuse a Casellati, decisiva per evitare il rinvio. Lei: «Non sono di parte» ... Leggi la notizia su agi

News24Italy : #Dalla nave Gregoretti alla riduzione delle tasse sul lavoro, le aperture dei giornali - rita48802996 : RT @polizia2013: È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimes… - Agenzia_Italia : Dalla nave Gregoretti alla riduzione delle tasse sul lavoro, le aperture dei giornali -