Dalla Francia: «Il Napoli ha abbassato il prezzo per Koulibaly, 75 milioni» (Di sabato 18 gennaio 2020) L’assenza di Koulibaly si f sentire non poco nel Napoli, il suo ritorno è atteso, nonostante la stagione del difensore non sia ai suoi soliti livelli. La scorsa estate il presidente De Laurentiis aveva fissato il prezzo del suo cartellino a 100 milioni rifiutando alcune offerte per Kalidou. Adesso, secondo i francesi di Foot Mercato, Il presidente De Laurentiis ha ridimensionato le richieste e si accontenterebbe di 75 milioni per far partire Koulibaly. Lontano dai 100 milioni annunciati la scorsa estate, . Koulibaly, intanto, ha chiesto alla società di andar via al termine della stagione. Un’opportunità che il PSG desidera cogliere. Ilclub parigino è pronto a offrire 12 milioni all’anno a Koulibaly . Il PSG sembra pronto a considerarlo il successore di Thiago Silva e dovrà convincere il giocatore del suo progetto sportivo. Riluttante ad unirsi alla squadra della ... Leggi la notizia su ilnapolista

