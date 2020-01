Dakar 2020: Carlos Sainz campione a 57 anni, Honda torna a vincere nelle moto dopo 31 anni con Brabec (Di sabato 18 gennaio 2020) dopo oltre 5000 chilometri di prove speciali distribuite su dodici tappe massacranti è andata in archivio la Dakar 2020, organizzata per la prima volta in Arabia Saudita dopo una parentesi di dieci anni in Sud America. La 42ma edizione della “Maratona del Deserto” ha regalato grande spettacolo fino al traguardo di Qiddiya, in cui sono stati incoronati i nuovi campioni nelle cinque categorie principali della manifestazione: auto, moto, quad, camion e SSV. Degno di nota in primis il trionfo tra le auto di Carlos Sainz, arrivato al termine di una battaglia tiratissima con la Toyota del qatariota Nasser Al-Attiyah e con la Mini del leggendario francese Stephane Peterhansel. Il madrileno, due volte campione del mondo rally, ha compiuto una vera e propria impresa centrando il suo terzo successo alla Dakar dopo le affermazioni del 2010 e del 2018. Insieme al copilota Carlos Cruz, ... Leggi la notizia su oasport

