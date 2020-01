Craxi, fake news e leggende di Tangentopoli (Di sabato 18 gennaio 2020) (foto: Archivio Cicconi/Getty Images) L’uscita di Hammamet e il ventennale della morte del leader socialista Bettino Craxi spingono la conversazione pubblica a riesaminare la stagione di Tangentopoli. Mentre il film di Gianni Amelio divide la critica, eccezion fatta per le lodi all’interpretazione Pierfrancesco Favino, i giornali del paese ne prendono spunto per ricordare, da prospettive diverse, la storia Mani pulite e la fine della Prima Repubblica. Oltre al dibattito più strettamente storico e politico sulle inchieste giudiziarie e i loro effetti, di cui l’ex-presidente del consiglio morto latitante è simbolo, c’è un’altra dimensione che vale la pena considerare. Forse non tutti sanno, o ricordano, che le cronache di quel periodo (prima di internet, del Seo, dei social media ecc…) erano già piene di leggende metropolitane e notizie false che ... Leggi la notizia su wired

