Costanza Caracciolo compie 30 anni ma non festeggia e spiega il motivo (Foto) (Di sabato 18 gennaio 2020) Il primo piano in bianco e nero di una bimba bellissima ed è Costanza Caracciolo che fa gli auguri a se stessa e annuncia che ha deciso di non festeggiare i suoi 30 anni (Foto). Niente party, niente sorprese, niente torta gigante, regali da parte di tutti o una gran cena, niente di tutto questo. La moglie di Bobo Vieri non ha voluto feste, le sono arrivati ugualmente tantissimi auguri ma non ha invitato nessuno in locali o a casa, niente e il motivo è semplice. Costy festeggia ogni giorno, nel giorno del suo 30esimo compleanno non ha niente di diverso da festeggiare se non quello che già ha tutti i giorni della sua vita. Non ha quindi voluto il party da mille e una notte che tutte le showgirl sognano. Il 17 gennaio 2020 è diventata un po’ più grande, tre decenni vissuti che l’hanno portata a tutto ciò che ha oggi, di più non desidera, di più non potrebbe chiedere. Costanza Caracciolo HA ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

