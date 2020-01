Così fotografia e cinema firmano il ritratto del tempo - (Di sabato 18 gennaio 2020) Luca Beatrice Dallo «Psycho» di Hitchcock dilatato su 24 ore al video di Perconte che si autogenera all'infinito Luca Beatrice L'introduzione e l'utilizzo di spazio e tempo sono tra gli elementi che meglio caratterizzano il passaggio dall'arte moderna a quella contemporanea. Coincidenza interessante, ciò avviene con la nascita della fotografia e del cinema poiché, rispetto alle arti tradizionali quali pittura o scultura, questi nuovi linguaggi implicano il superamento della staticità e il movimento come prima possibilità di sperimentazione. Chi a metà '800 utilizzava la foto per provare a evidenziare microsequenze in cui qualcosa si stava muovendo, si sentiva più uno scienziato che un artista; a fine secolo XIX chi per mezzo di un'ingombrante macchina da presa riusciva a filmare il salto di un gatto, lo scorrere dell'acqua, il frantumarsi di una bolla colpita da una pallottola, non ... Leggi la notizia su ilgiornale

annamariaghinas : RT @Forchielli: Legge elettorale maggioritaria, il no della Consulta, il referendum della Lega è inammissibile ??peccato, così si ritorna al… - masstt66 : RT @Forchielli: Legge elettorale maggioritaria, il no della Consulta, il referendum della Lega è inammissibile ??peccato, così si ritorna al… - mikascactus : @mikasjeyes @TheXellix Oddio ma sei troppo brava. È una fotografia! Complimenti davvero! Quanto ti prendi per un ri… -