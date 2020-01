Cosa c’entrano i Huawei P40 con Frozen? Nomi in codice noti (Di sabato 18 gennaio 2020) Associare i prossimi Huawei P40 (sia nel modello standard che quello Pro) con il film Disney di successo Frozen sembrerebbe alquanto strambo ma ha a più che mai senso in queste ore. Il perché ce lo spiega il noto informatore Evan Blass, al secolo su Twitter @evleaks e sulla sua nuova soffiata non ci sono da nutrire particolari dubbi. In pratica, i prossimi Huawei P40 e P40 Pro prenderanno i Nomi delle protagoniste ed eroine del film di animazione Frozen 2. Rispettando, in qualche modo, la gerarchia dei personaggi della storia (almeno fino all'epilogo del secondo capitolo della storia ambientata nel regno di Arendelle), il modello standard (di certo meno accessoriato) prende il nome di Anna, ossia la sorella più giovane del lungometraggio Disney. Al contrario, il modello più accessoriato di questo 2020 ossia il Huawei P40 Pro viene chiamato, tra gli addetti ai lavori, Elsa. Come ... Leggi la notizia su optimaitalia

