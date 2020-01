CorSport: il mercato di Giuntoli e Gattuso riconsegna il Napoli a quella che è ritenuta la sua natura (Di sabato 18 gennaio 2020) Gattuso ha preso in mano il Napoli da un mese. Ma l’era Gattuso può iniziare solo adesso, scrive il Corriere dello Sport. Sono gli innesti garantiti dal mercato a consentire al tecnico di trasformare davvero la squadra. Anche dal punto di vista ideologico. “È già l’era di Gattuso, da un mese, però adesso lo può diventare anche ideologicamente, esistono i doppioni per ogni ruolo (sei centrocampisti che si giocheranno le tre maglie) e una fisicità per riempire il centrocampo, la scelta condivisa con Giuntoli per riconsegnare il Napoli a quella che viene ritenuta la propria natura”. L'articolo CorSport: il mercato di Giuntoli e Gattuso riconsegna il Napoli a quella che è ritenuta la sua natura ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

