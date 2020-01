CorSport: Chiesa mira a sfatare il suo tabù, contro il Napoli non ha mai segnato (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina sarà l’occasione, per Chiesa, di provare a sfatare uno dei suoi tabù, scrive il Corriere dello Sport. Federico non è mai riuscito a segnare contro il Napoli. “Ci ha provato 25 volte, con 7 tiri nello specchio, un record mai tentato contro nessun altro avversario, ma tra sfortuna e abilità del numero avversario, non ha mai festeggiato a dovere”. L’ultima rete l’ha segnata contro la Lazio, il 27 ottobre scorso, 80 giorni fa e non ha mai segnato in trasferta, ma solo e sempre al Franchi. L'articolo CorSport: Chiesa mira a sfatare il suo tabù, contro il Napoli non ha mai segnato ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #Chiesa mira a sfatare il suo tabù, contro il #Napoli non ha mai segnato - ilNapolista - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: CorSport - Chiesa non ha mai segnato al Napoli: statistiche incredibili contro gli azzurri. 25 tiri e 0 goal https://t… - SiamoPartenopei : CorSport - Chiesa non ha mai segnato al Napoli: statistiche incredibili contro gli azzurri. 25 tiri e 0 goal -