CorSport: al San Paolo attesi circa 25mila tifosi (Di sabato 18 gennaio 2020) Saranno 25mila i tifosi presenti al San Paolo questa sera per Napoli-Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Sarà ancora un San Paolo non esattamente stracolmo, quello che oggi alle 20.45 farà da cornice a Napoli-Fiorentina. 25mila, o giù di lì, gli spettatori assicurati tra i biglietti venduti e la quota abbonati”. Ieri il Napoli ha rilanciato anche la promozione riservata alla Coppa Italia già provata con il Perugia. Gli abbinati e chi deciderà di acquistare insieme i biglietti per la partita di Coppa di martedì e quella con la Juve di domenica avranno uno sconto sulla prima. L'articolo CorSport: al San Paolo attesi circa 25mila tifosi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

