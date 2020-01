Coppa del mondo di sci, Federica Brignone vince il gigante al Sestriere: ex aequo con Vlhova. Paris è secondo nella libera di Wengen (Di sabato 18 gennaio 2020) Federica Brignone trionfa nel gigante femminile di Sestriere ottenendo il terzo successo stagionale in Coppa del mondo, il 13esimo della carriera. La valdostana, prima anche dopo la prima manche, chiude ex aequo in vetta assieme alla slovacca Petra Vlhova col tempo totale di 2’21”15, terza la statunitense Mikaela Shiffrin ad appena un centesimo di ritardo. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, Sofia Goggia è nona con un distacco di 1”65 dalle vincitrici, decima Marta Bassino, +1”74, 18esima Irene Curtoni, +3”04. Sei giorni dopo il trionfo nella combinata alpina di Altenmarkt, Brignone si è ripetuta anche al Sestriere davanti ad un pubblico caloroso che non ha mai smesso di incitarla. È stata una gara al cardiopalma, forse una delle più equilibrate della storia. Dopo il Sestriere, la classifica generale vede in vetta Shiffrin a quota 946 punti, 223 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

