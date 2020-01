Consigli per chi non è capace di staccare la spina dal lavoro (Di sabato 18 gennaio 2020) Se il super lavoro serve a riempire dei vuotiUn circolo vizioso al quale fare attenzioneI rischi psicologici del non staccare maiPer godersi i momenti di relax occorre "allenarsi"Dipendenza dal lavoro, i sintomiQualche sana regola durante il weekendC’è chi proprio non ce la fa a staccare la spina. E forse nemmeno lo vuole. Vedi Elon Musk, 48 anni e un patrimonio netto di 23,7 miliardi di dollari (dati dicembre 2019). Attualmente alla testa dell’azienda di veicoli elettrici Tesla, Musk è instancabile e – parole sue – non si concede che pochissimo tempo libero. Come ha dichiarato nel podcast Recode Decode, Musk è convinto che «se sei un imprenditore i break dal lavoro ti uccidono, altro che rilassarti». Il problema del non rilassarsi mai Perché quest’avversione al relax? Musk ha dichiarato che per stare dietro al suo cospicuo business dovrebbe lavorare oltre ... Leggi la notizia su vanityfair

