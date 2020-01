Conferenza Stampa Sarri: “Tridente? Vedremo. Su Kulusevski domani…” (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza Stampa Sarri – Dopo una straordinaria prova in Coppa Italia, condita con un poker all’Udinese, la Juventus torna in campo. Prima giornata del girone di ritorno: Juventus-Parma. Le due squadre si sfideranno a Torino, con i bianconeri pronti a mantenere la testa della classifica dopo il sorpasso dell’ultima giornata con un +2 sull’Inter. Come ogni vigilia di un match di Serie A, Sarri parla in Conferenza Stampa. Conferenza Stampa Sarri, le parole del tecnico Ecco le parole del tecnico bianconeri in vista della partita di domani sera contro il Parma. Squadra da non sottovalutare, ed occhio al neo acquisto bianconero Kulusevski, pericolo numero uno dei crociati. Di seguito le parole di Mister Sarri. Leggi anche: Juventus Parma probabili formazioni, Sarri conferma Dybala-Ronaldo Anastasi – “Vorrei spendere un ricordo per Anastasi, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

juventusfc : Fra pochi istanti Mister #Sarri presenta #JuveParma ?? Seguite la conferenza stampa LIVE su @JuventusTV #ForzaJuve