Conferenza stampa Sarri: «Parma insidioso. Dybala e Ronaldo…» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Sarri, queste le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della partita di domani sera contro il Parma Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero: Parma – «È ad un punto dall’Europa. Giovedì ha fatto riposare quasi tutti i titolari, quindi si presenta in buone condizioni. È insidiosa, sa raccogliersi e ripartire bene. Ha fatto buoni risultati anche in trasferta: dovremo essere attenti per non concedere quello in cui sono bravissimi». ANASTASI – «Vorrei spendere un ricordo per Anastasi. È stato importantissimo per la Juve e per il calcio italiano. Una delle prime partite che ricordo è la finale degli Europei del 1968». DE LIGT – «L’ha fatto due mesi quando veniva da 15 partite ravvicinate e può farlo ora che viene da un periodo più di ... Leggi la notizia su calcionews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - IlContiAndrea : Esco ora da pilates, scusatemi. Ma le accuse di presunto sessismo ad #Amadeus, due giorni dopo la conferenza stamp… - juventusfc : Fra pochi istanti Mister #Sarri presenta #JuveParma ?? Seguite la conferenza stampa LIVE su @JuventusTV #ForzaJuve -