Conferenza stampa Nicola: «Roma forte, ma il punto è cosa vogliamo noi» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare il match di domani contro la Roma L’allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Marassi contro la Roma. Ecco le parole del tecnico rossoblù: Roma – «Parliamo di un’ottima squadra, di un grande allenatore, hanno giocatori forti. Riescono ad interpretare le partite mantenendo una struttura definita. Stiamo parlando di una squadra che in trasferta produce numeri importanti ma il punto è cosa vogliamo fare noi». TIFOSI – «Giocare nel nostro stadio dovrebbe far rizzare i peli per il giusto che ha, per l’energia che trasmette. E’ come mettersi a ballare senza sentire la musica. Sono inscindibili le cose». PROBLEMI – «Mentali o fisici? Non scindo mai nessuna componente. Sicuramente può avere il sopravvento una ... Leggi la notizia su calcionews24

