Conferenza stampa Maran: «Dobbiamo essere convinti di far bene» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell’allenatore del Cagliari per presentare la partita di domani contro il Brescia Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico: DIFFICOLTÀ – «I momenti così arrivano, diciamo che anche il calendario non ci è stato favorevole, ma quando li superi ne esci ancora più forte. Abbiamo pagato dazio, forse anche troppo, ma solo un mese fa giocavamo con la Lazio e abbiamo fatto una gara straordinaria. Dobbiamo essere convinti di fare bene». FUTURO IN PANCHINA – «Col Brescia non è decisiva per me, credo sia decisiva per il Cagliari: perché Dobbiamo ripartire assolutamente, conta la squadra, non Maran. Dobbiamo andare alla ricerca di una ripartenza, ma basta davvero poco per far ripartire la marcia». CRAGNO – «Sta ... Leggi la notizia su calcionews24

