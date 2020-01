Conferenza stampa De Leo: «Dominguez e Barrow sono già a disposizione» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa De Leo, le parole del collaboratore tecnico di Mihajlovic in vista del match contro il Verona Il Bologna vuole ripartire e non sarà facile farlo nel prossimo turno di campionato dove i felsinei incontreranno il Verona. Alla vigilia del match De Leo ha presentato la gara nella consueta Conferenza stampa. «Qualsiasi nuovo giocatore deve avere la capacità di inserirsi in un gruppo già solido e ha le idee chiare sul modo di lavorare. Credo che la vecchia guardia sta aiutando i nuovi arrivati ad inserirsi. L’Impressione è di aver trovato ragazzi con qualità tecniche e umane, molto motivati: all’interno di una squadra che lavora tanto è importante avere gente così». Dominguez – «I centrocampisti, a parte Medel, sono tutti disponibili. Dopo l’ultima seduta di oggi Sinisa scioglierà i dubbi. Lui può giocare da mediano ma anche più avanti. Ha tutte le ... Leggi la notizia su calcionews24

