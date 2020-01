Condannato all'ergastolo torna libero per decorrenza dei termini (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono passati quasi sette anni dall'omicidio del giovane Alessandro Polizzi, massacrato a Perugia nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2013 dal padre dell'ex fidanzato della sua attuale compagna, Julia Tosti, e da qualche ora l'uomo Condannato in primo grado ed in appello per quel delitto è tornato in libertà. Riccardo Menetti, 60 anni, era entrato in azione nell'appartamento in cui Polizzi viveva insieme a Julia Tosti, e armato di pistola aveva esploso un colpo di pistola contro Polizzi per poi finirlo colpendolo ripetutamente con uno svitabulloni. Per quel delitto Menetti fu Condannato all'ergastolo in quanto esecutore materiale, mentre al figlio Valerio Menetti, ex fidanzato di Julia Tosti, furono inflitti 16 anni e mezzo di carcere.La pena era stata confermata in appello, ma la difesa di Menetti aveva presentato ricordo in Cassazione. Qualcosa, però, è andato storto: la Corte di ... Leggi la notizia su blogo

