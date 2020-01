Con la riforma della legge elettorale voluta dal governo il Centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta in Parlamento (Di sabato 18 gennaio 2020) riforma legge elettorale, ad oggi il Germanicum consegnerebbe la maggioranza assoluta al Centrodestra trainato dalla Lega di Matteo Salvini. Resta in primo piano la riforma della legge elettorale. La consulta ha bocciato la richiesta di referendum avanzata dalla Lega, che si era mossa verso un sistema maggioritario puro. Dopo lo stop alla proposta leghista la strada è segnata e porta verso il Germanicum ideato dalla maggioranza di governo. Ma con una curiosità: la riforma, allo stato attuale delle cose, consegnerebbe la maggioranza assoluta al Centrodestra. Come funziona il Germanicum Partiamo dalle basi: come funziona il Germanicum. Con la riforma proposta dalla maggioranza i seggi di Camera e Senato sarebbero assegnati tutti in maniera proporzionale. Farebbero eccezione solo i seggi riservati all’estero e alla Valle d’Aosta. La seconda grande novità è lo ... Leggi la notizia su newsmondo

gennaromigliore : Questa associazione è abbastanza ridicola. Intanto ti ricordo che la riforma che avete appena difeso l’ha votata Sa… - berlusconi : ???? Anche nella maggioranza ci sono dubbi sul giustizialismo del M5s: con la riforma della prescrizione i cittadini… - mirellaliuzzi : Approvato in Cdm il regolamento che riforma il “Registro pubblico delle opposizioni”. Il nuovo registro includerà… -