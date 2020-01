Come una raccolta fondi benefica mi ha fatto riflettere sull’Italia e le sue finanze (Di sabato 18 gennaio 2020) Da Padova arriva una bella notizia con un retrogusto amaro. La catena di Supermercati Alì annuncia, con legittima soddisfazione, l’esito di una raccolta fondi avvenuta nel periodo delle festività. I clienti del noto gruppo alimentare hanno contribuito alla raccolta di 116.000 euro acquistando addobbi natalizi al prezzo simbolico di un euro. Il ricavato servirà a finanziare un contratto annuale full time di un medico neurologo presso la Neurologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. La vicenda parrebbe bella, sotto tutti gli aspetti. Quando l’atmosfera delle “feste” si traduce in gesti concreti, per quanto minimi, ci si accorge di Come il poco di tanti possa davvero fare molto. Ed è tutta manna dal cielo per un comparto, Come quello sanitario pubblico, da anni in drammatica sofferenza per penuria di investimenti e cronica insufficienza di risorse. Eppure, tributato ai ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

AnnalisaChirico : Il proporzionale è la sciagura della Terza Repubblica, esattamente come della Prima, con la differenza che all’epoc… - EzioGreggio : Ci hai fatto l’ultimo dribbling,come facevi in campo,non siamo riusciti a tenerti per la maglia. Eri una bella pers… - carlosibilia : 'Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.' Date un'occhiata a questi numeri, soprattutto alle pe… -