Come preparare la zuppa inglese tradizionale (Di sabato 18 gennaio 2020) La zuppa inglese è uno dei dolci classici che di solito amiamo ordinare al ristorante. Perché non prepararla anche a casa, con la ricetta della tradizione? Sicuramente sarete certi di far bella figura con i vostri commensali. Come si prepara la zuppa inglese? Tempo di preparazione: 2 ore e 45 minuti Tempo di cottura: 20 minuti Dosi per: 12 persone Occorrente: frusta ciotole pirofila Ingredienti: 1 litro di latte 430 grammi di zucchero 250 grammi di Alchermes 180 grammi di tuorli 80 grammi di farina 30 grammi di cacao amaro savoiardi grandi mezzo bacello di vaniglia limone Preparazione: In una ciotola mescolate 350 grammi di zucchero e i tuorli, usando la frusta per evitare che si formino grumi. Incorporate la farina, continuando a mescolare con la frusta per evitare i soliti grumi e far incorporare bene tutti gli ingredienti. Fate bollire il latte con il bacello di vaniglia aperto ... Leggi la notizia su bigodino

