“Come? Non ho capito”. Il Cantante Mascherato, la reazione di Milly Carlucci fa ‘esplodere’ i social (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, venerdì 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1 che è affiancata da 5 giurati d’eccezione, ovvero Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. E hanno il difficile compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Ricordiamo che solo pochissime persone che lavorano al programma conoscono davvero chi si nasconde dietro le maschere e i loro volti sono avvolti nel mistero persino dietro le quinte. Per poter girare nel backstage, difatti, i concorrenti devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

MarcoBellinazzo : L'allarme derivante dal report #kpmg sul rispetto del rapporto salari/fatturato da parte della @juventusfc è tecnic… - Mov5Stelle : 'Lo Stato ha il dovere di fare qualcosa per i poveri non solo perché è giusto ma perché anche utile. Spesso parliam… - DiMarzio : L’@Inter su #Moses (pupillo di #Conte al @ChelseaFC) come esterno, se non si chiude con #Spinazzola. @SkySport #calciomercato -