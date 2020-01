Come i social hanno commentato il "caso Casellati" (Di sabato 18 gennaio 2020) Grazie al voto decisivo del Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, lunedì la Giunta per le Immunità dovrà decidere se Matteo Salvini sarà sottoposto a Processo per rispondere all'accusa di sequestro di persone dei 131 immigrati a bordo della nave Gregoretti.Una decisione molto controversa perché il voto della Giunta (20 gennaio) anticipa di pochi giorni le elezioni regionali in Emilia Romagna (26 gennaio). Il presidente del Senato si è schierato a favore della proposta della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma in molti non sono d'accordo in quanto, a loro giudizio, si regalerebbe a Salvini un'arma elettorale di propaganda. Una convocazione illegittima, secondo gli esponenti del Partito democratico, e una procedura irrituale (sebbene non vietata dai regolamenti). Sui social è bagarre, sebbene i volumi di conversazioni ... Leggi la notizia su agi

lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - fabiochiusi : Ma come hanno deciso 'le Sardine' che il Daspo social è una proposta delle Sardine? Qualcuno ha votato da qualche… - AlessiaMorani : Lo staff social di #Salvini che costava carissimo agli italiani. Chissà ora come li paga tutti i suoi boys...chissà -