Coldiretti | export di dolci a 1 | 5 miliardi | sale la spesa dei gelati in Italia

I dolci Italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni che hanno raggiunto la cifra di 1,5 miliardi per effetto di un aumento record dell'11%. È quanto emerge dalle proiezioni Coldiretti su dati Istat relativi ai primi dieci mesi per i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria divulgate in occasione del salone internazionale Sigep a Rimini. Una conferma del successo di un settore in grande crescita che in Italia – sottolinea la Coldiretti – può contare su tradizioni, creatività e materie prime di qualità che sempre piu' spesso vengono valorizzate nelle ricette anche con accordi di filiera con le aziende agricole.Tendenze positive anche a livello nazionale dove il surriscaldamento – continua la Coldiretti – fa salire ad oltre 3 miliardi di euro i consumi di gelato nel 2019 che ha fatto registrare temperature di ...

