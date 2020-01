Clearview, un “Grande Fratello” con oltre 3 miliardi di foto in mano alla polizia americana – Video (Di sabato 18 gennaio 2020) Ricorda il nome di un programma contro i malware e virus del vostro computer, ma l’obiettivo di Clearview è quello di catturare i delinquenti in carne ed ossa attraverso la ricerca per immagini. Ideata da Hoan Ton-That, un ingegnere autodidatta australiano di origini vietnamite, ad oggi avrebbe raccolto oltre tre miliardi di immagini dal web utili alle forze dell’ordine per identificare i colpevoli di reato. Uno dei casi in cui sarebbe stato usato il software Clearview Secondo quanto riportato dal New York Times, l’applicazione creata da Hoan Ton-That messa a disposizione dalla sua start-up, la Clearview AI con sede a New York, verrebbe utilizzata dalle autorità federali degli Stati Uniti per scovare i colpevoli di reati come il taccheggio, furto di identità, omicidio e per i casi di pedofilia. Le autorità dell’Indiana avrebbero sperimentato il software e ... Leggi la notizia su open.online

66volt : Ecco il grande fratello... -