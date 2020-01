Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020: Therese Johaug rafforza la leadership dopo la 10 km di Nove Mesto (Di sabato 18 gennaio 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la 10 km tl di Nove Mesto: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1309 2 WENG Heidi NOR 902 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 859 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 699 5 DIGGINS Jessica USA 694 40 COMARELLA Anna ITA 93 45 SCARDONI Lucia ITA 62 48 LAURENT Greta ITA 54 72 BROCARD Elisa ITA 17 99 FRANCHI Francesca ITA 3 103 CANCLINI Alice ITA 2 Classifica DISTANCE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 666 2 WENG Heidi NOR 501 3 DIGGINS Jessica USA 377 4 NEPRYAEVA Natalia RUS 343 5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 315 32 COMARELLA Anna ITA ... Leggi la notizia su oasport

