Cina, possibili nuove 1700 infezioni da coronavirus: quali rischi per noi? (Di sabato 18 gennaio 2020) Desta allarme la stima degli esperti britannici sul coronavirs comparso a dicembre, di molto superiori alle stime ufficiali. La Bbc ha riportato un analisi per cui il ‘virus misterioso’ che ha originato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbe già stato esportato, mettendo a rischio le persone in tutto il mondo. Lo studio è … L'articolo Cina, possibili nuove 1700 infezioni da coronavirus: quali rischi per noi? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

