Cina, altri 4 casi della misteriosa polmonite virale: il numero ufficiale sale a 45. Gli scienziati inglesi: “Possibili 1700 contagi” (Di sabato 18 gennaio 2020) In Cina sono stati confermati quattro nuovi casi della misteriosa malattia polmonare che sta dilagando nella città di Wuhan: il numero ufficiale di casi in città sale così a 45, ma secondo gli scienziati inglesi dell’Imperial College di Londra i casi sarebbero molti di più, addirittura 1700. La cifra è stata stimata tenendo conto del fatto che tre sono stati “esportati” all’estero. La malattia è un tipo sconosciuto di polmonite virale che fa parte della stessa famiglia della Sars, che tra il 2002 e il 2003 fece centinaia di vittime tra la Cina occidentale e Hong Kong: simile, ma meno letale. Le vittime accertate sono due, entrambe decedute a Wuhan. Due casi della malattia – sottolineano gli scienziati – si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone, tutti in persone provenienti dalla città cinese che ha 11 milioni di abitanti e un aeroporto internazionale. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

