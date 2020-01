Christian Eriksen all’Inter, martedì giorno decisivo per chiudere l’operazione di mercato (Di sabato 18 gennaio 2020) Christian Eriksen all'Inter è la trattativa più calda e interessante secondo le ultime notizie di calciomercato. A che punto è? Il club nerazzurro ha alzato l'offerta: 13 milioni più 2 di bonus avvicinandosi alla richiesta del Tottenham. martedì 21 gennaio potrebbe essere il giorno decisivo, per l'incontro tra l'agente del danese e i vertici del club londinese. Leggi la notizia su fanpage

