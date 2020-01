Chirurgia estetica: i nuovi trattamenti multifunzionali del 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche la Chirurgia estetica si aggiorna di continuo. Pronte a scoprire i nuovi trattamenti multifunzionali del 2020? Ecco quelli da tenere in considerazione. Tutte le novità nel campo della Chirurgia estetica La Chirurgia estetica è in continua evoluzione, soprattutto per ciò che riguarda i trattamenti multifunzionali. Ne esistono davvero di tutti i tipi e per tutte le esigenze, ma sono accomunati dall’obiettivo finale di rendere un effetto naturale, risolvendo allo stesso tempo gli inestetismi. Il 2020 porta con sé il trend dei trattamenti non invasivi, che si occupano di andare a ritoccare i piccoli difetti, per offrire ad ognuno la versione migliore di se stesso. Ecco, dunque, alcuni dei trattamenti più richiesti per il prossimo anno. I trattamenti multifunzionali di tendenza per il 2020 Il primo dei trattamenti funzionali che vi proponiamo è Hydrobooster, un prodotto a base ... Leggi la notizia su velvetgossip

grondoamore : Made in Reparto di chirurgia estetica #GFVIP - donorapotente : Oggi ho scoperto che esiste un intervento per la rimozione del grasso buccale, ovvero quello sulle guance. Le front… - CarloPallaoro : #rinoplastica #rinoplastia #nosejob #una settimana dopo #cutenose #clinicapallaoro @ Pallaoro Medical Laser - Chiru… -