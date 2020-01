Chi prende la Roma al posto di Politano? Contatti con il Liverpool per Shaqiri (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo il fallimento dell'operazione Spinazzola-Politano, la Roma cerca un'alternativa nel ruolo di esterno d'attacco. Secondo le ultime notizie di calciomercato sono due le opzioni sul tavolo dei giallorossi: Xherdan Shaqiri del Liverpool, che in Italia ha indossato la maglia dell'Inter, e Suso del Milan. Leggi la notizia su fanpage

GiovanniToti : Secondo me se la sinistra perderà le elezioni in #EmiliaRomagna non si andrà al voto per il #Governo: chi prende un… - Dan_passover : @frankowl43 @SkyTG24 In effetti è stata una leggerezza, si sa che chi prende il reddito è super controllato, se cer… - sportli26181512 : #Calciomercato #Notizie Chi prende la Roma al posto di Politano? Contatti con il Liverpool per Shaqiri: Dopo il fal… -